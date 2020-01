Fans reaccionan ante la llegada de Byleth a Smash

Después de que se anunciara que Byleth de Fire Emblem: Three Houses sería el quinto personaje descargable en llegar a Super Smash Bros. Ultimate, las reacciones fueron un tanto mixtas. El protagonista de esta entrega será el último peleador en llegar como parte del primer Fighters Pass, pues Masahiro Sakurai también anunció que seis personajes más están en camino con un Fighters Pass Vol. 2.

Con la adición de Byleth, ya tenemos a ocho personajes de Fire Emblem en el enorme elenco de Smash Ultimate, y algunos fans creen que esto ya es demasiado. Así reaccionaron algunos de ellos en redes sociales:

Nintendo fans: “We got many 3rd party characters as DLC, we want NINTENDO characters!”

Sakurai: “OK, Byleth from Fire Emblem Three Houses for Nintendo Switch family of systems”

Nintendo fans: “wait no…” pic.twitter.com/RnNSvFAF04

— Nirbion (@Nirbion) January 16, 2020