El creador de The Big Bang Theory trabajará en series originales para Netflix

A pesar de que en Netflix no podrás encontrar ningún episodio de The Big Bang Theory, esta compañía ha logrado un acuerdo con Bill Prady, creador de la famosa sitcom, para producir contenido exclusivo para la plataforma, el cual va desde series de comedia, hasta fantasía, drama y ciencia ficción.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, el contrato da derecho a Netflix a conocer, y por tanto tener la capacidad de rechazar, antes que sus competidores todas los proyectos de Prady. Esto fue lo que comentó Channing Dungey, vicepresidenta de contenido original de Netflix:

“Bill Prady es un famoso narrador de historias, y con The Big Bang Theory creó personajes que han definido a una generación y trascenderán el paso del tiempo. Estamos entusiasmados de aprovechar sus tesoros de ideas y dar vida a su próxima lista de proyectos”.

The Big Bang Theory terminó su largo camino en la cadena de televisión CBS el año pasado. Después de 12 temporada, la comedia llegó a su fin y, con él, una especie de ciclo televisivo concluyó. Las sitcom de este estilo no han sido un gran recibimiento en las plataformas de streaming, y después del reciente éxito de The Mandalorian, The Witcher, y programación similar, el interés del público y las productoras ha cambiado, esperemos que el trabajo de Prady refleje esta evolución.

Hablando de Netflix, la película de Ni No Kuni ya está disponible en esta plataforma. De igual forma, la serie de Watchmen de HBO no recibirá una segunda temporada.

Vía: Deadline