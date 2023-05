Tras fracaso de Redfall, fans se preocupan por Starfield

Redfall, el esperado shooter cooperativo de Arkane Austin, acaba de ser lanzado, pero lamentablemente está lejos de ser la emocionante experiencia de caza de vampiros que esperábamos. Y con Redfall resultando decepcionante, todas las miradas están puestas ahora en Starfield para ver si puede ser un éxito rotundo.

El usuario de Twitter DomsPlaying señala que si bien Microsoft sin duda querrá que Starfield sea un éxito, “no es un momento decisivo” ya que la carta fuerte de la compañía es su servicio de suscripción Game Pass.

The pressure for Starfield to be anything other than perfect is reaching nuclear fusion https://t.co/6noBEtfRyz

— Brad Sams (@bdsams) May 2, 2023