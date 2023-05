Se cancela Marvel’s Midnight Suns para Switch

El año pasado hubieron ciertos inconvenientes con el último juego desarrollado por Firaxis, Marvel’s Midnight Suns, mismos que terminó apareciendo solo para algunas plataformas que no incluyen a todas las prometidas. Una de ellas que fue bastante esperada se trata de ni más ni menos que la Nintendo Switch, la cual al parecer ya no será realidad.

Hace poco se dio un recordatorio de que las versiones de PS4 y Xbox One finalmente verán la luz del día en las siguientes semanas, y esto llega precisamente para celebrar que han terminado de desarrollar el nuevo contenido DLC. Ahí es donde el equipo de desarrollo dio la mala noticia en torno a Switch, confirmando que ya no están trabajando en ella.

Aquí lo que mencionan en su comunicado:

Las cuatro entregas de DLC (The Good, the Bad, and the Undead; Redemption; The Hunger; y Blood Storm) estarán disponibles el día del lanzamiento para los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One que compren la Edición Legendaria del juego o Marvel’s Midnight. Pase de temporada. Tenga en cuenta que ya no se planea una versión para Nintendo Switch de Marvel’s Midnight Suns.