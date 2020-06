TLOU II va mejor en pre-ventas que Marvel’s Spider-Man en su momento

Creo que siempre fue algo evidente que The Last of Us Part II sería uno de los juegos mejor vendidos en PlayStation 4, y al menos hasta ahora, parece que incluso superará las ventas de Marvel’s Spider-Man, la exclusiva mejor vendida de la consola hasta la fecha. Decimos esto porque en Europa, la más reciente entrega de Naughty Dog está teniendo mejores resultados en sus pre-ventas que la obra de Insomniac Games tuvo durante su momento.

En una entrevista con CNN, Jim Ryan, Jefe de PlayStation, explicó que The Last of Us Part II está recibiendo más órdenes de pre-venta en Europa que las aventuras del trepamuros recibió antes de su lanzamiento. Marvel’s Spider-Man logró vender poco más de 13.2 millones de copias, cifra que seguramente ya aumentó desde agosto de 2019. Si The Last of Us Part II está teniendo mejores resultados en este apartado, podríamos estar viendo al juego más vendido de toda la generación.

Ryan concluye con la siguiente declaración:

“Esperamos que este sea un juego que defina a la generación.”

The Last of Us Part II saldrá a la venta el próximo 19 de junio. En lo que esperas, recuerda que ya puedes leer nuestras impresiones previas de este anticipado juego a través del siguiente enlace.

Fuente: CNET