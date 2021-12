Hace unas cuantas semanas se dio a conocer que Kang “TheShy” Seung-Rok ya no formaría parte de Invictus Gaming, esto después de que ambas partes no lograran llegar a un acuerdo oficial. TheShy estuvo con ellos desde 2017, y en 2018 se convirtieron en campeones mundiales. Pues ahora este jugador profesional de League of Legends ya encontró a su nuevo equipo.

El día de hoy se ha revelado que TheShy ya no será un agente libre puesto que Weibo Gaming lo ha fichado, reemplazando así a Chen “Bin” Ze-Bin, quien se retiró del equipo después de haber jugado por dos temporadas con ellos. Sin embargo, parece que se viene una importante etapa de restructuración para Weibo Gaming, puesto que sofM, Angel, huanfeng y ON también podrían quedar fuera.

Recordemos que TheShy solamente pudo jugar por cinco semanas en el LPL Summer Split, esto porque se contagió de COVID-19. Aun así, Invictus Gaming no logró mantener una buena racha ya que ni siquiera calificaron al World Championshp ni al LPL Playoffs.

