Luego de haber causado sensación por el gran resultado que se tuvo hace unos años con Until Dawn, Supermassive Games, los también padres de The Dark Pictures Anthology, están de regreso con una especie de sucesor espiritual para aquella famosa exclusiva del PS4. The Quarry justamente busca rendirle tributo a las amadas cintar de terror tipo slasher. ¿Lo logró o simplemenente no vale la pena? Te lo contamos todo en nuestro nuevo video.