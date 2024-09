Ha sido una semana interesante para los usuarios de PlayStation. Si bien la revelación del PS5 Pro ha llamado la atención de más de un fan, la compañía no quiere que nos olvidemos de todas las novedades que llegarán a su servicio de suscripción este mes, y la lista es bastante interesante.

A principios de mes se revelaron los juegos que estarán disponibles para PlayStation Plus Essentials en septiembre. Ahora, el día de hoy, se ha confirmado la lista de títulos que formarán parte de PlayStation Plus Deluxe y Extra a partir del próximo 17 de septiembre. Estos son:

The Plucky Squire | PS5

Under The Waves | PS4, PS5

Night in the Woods | PS4, PS5

Chernobylite | PS4, PS5

Wild Card Football | PS4, PS5

Space Engineers | PS4, PS5

Road 96 | PS4, PS5

Ben 10 | PS4

Far Cry 5 | PS4

De esta lista, The Plucky Squire, la nueva publicación de Devolver Digital, llama mucho la atención. Hemos estado esperando el título indie por muchos años, y todos los usuarios de PS Plus Deluxe y Extra podrán disfrutar de este título en su lanzamiento. Ahora, aquellos con PS Plus Deluxe podrán disfrutar de las siguientes experiencias clásicas y de VR:

Pistol Whip | PS VR2

Secret Agent Clank | PS4, PS5

SkyGunner | PS4, PS5

Mister Mosquito | PS4, PS5

Recuerda, todos estos títulos llegarán a PlayStation Plus en sus suscripciones Deluxe y Extra a partir del próximo 17 de septiembre. En tiempos relacionados, el PS5 se venderá a mitad de precio. De igual forma, revelan por qué el PS5 Pro se venderá a $700 dólares.

Nota del Autor:

The Plucky Squire es algo que ya no puedo esperar para jugar. Es uno de los títulos indie que he esperado desde su anuncio, y por fin estará en nuestras manos de una forma fácil y accesible por medio de este servicio. Sin embargo, el resto de la selección no es tan atractiva.

Vía: PlayStation