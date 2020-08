The Haunting of Bly Manor ya tiene fecha de estreno en Netflix

Netflix sigue aumentado su catálogo de series para adultos. The Haunting of Hill House fue una de las mejores formas de pasar el Halloween de 2018. Ahora, para 2020 tendremos una secuela que promete más sustos, más fantasmas y una historia alejada de la original, y aquí está su primer tráiler.

The Haunting of Bly Manor llegará a Netflix el próximo 9 de octubre. Esta entrega está basada en la novela sobrenatural, The Turn of the Screw, de Henry James, y no cuenta con algún tipo de relación clara con The Haunting of Hill House, esto debido a que la serie de The Haunting es una antología. Esta es la descripción de la serie:

“Del creador de The Haunting of Hill House, Mike Flanagan, y del productor Trevor Macy, llega The Haunting of Bly Manor, el próximo capítulo muy esperado de la serie de antología The Haunting, ambientada en la Inglaterra de los años 80. Después de la trágica muerte de una au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) contrata a una joven niñera estadounidense (Victoria Pedretti) para cuidar a su sobrina y sobrino huérfanos (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) que residen en Bly Manor con el chef Owen ( Rahul Kohli), el jardinero Jamie (Amelia Eve) y el ama de llaves, la Sra. Grose (T’Nia Miller). Pero no todo es lo que parece en la mansión, y siglos de oscuros secretos de amor y pérdida esperan ser desenterrados en este escalofriante romance gótico. En Bly Manor, muerto no significa desaparecido”.

The Haunting of Bly Manor llegará a Netflix el próximo 9 de octubre. En temas relacionados, se ha revelado que una serie live action de Resident Evil ya está en producción para la plataforma de streaming. De igual forma, aquí está el primer tráiler del anime de Dragon’s Dogma.

Vía: Netflix