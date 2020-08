Fans ya remasterizaron Legacy of Kain: Soul Reaver y así les quedó

Cuando hablamos sobre juegos legendarios que definieron una época, no podemos no hablar de Legacy of Kain, la icónica saga de vampiros que lamentablemente parece haber quedado en el olvido, al menos por sus desarrolladores. Afortunadamente, los fans todavía no la olvidan, y de hecho, un talentoso grupo de ellos ya remasterizó Soul Reaver y acá puedes ver lo bien que les quedó.

El responsable del proyecto es RainaAudron, un talentoso modder que logró transformar por completo este título al hacer que todas sus texturas se pudieran ver en alta resolución. La mala noticia es que dicho proyecto únicamente funciona con el DreamCast, y para utilizarlo en una PC deberás descargar un simulador. Aún así, no podemos negar que RainaAudron hizo un excelente trabajo.

Aunque anteriormente han surgido unos cuantos rumores sobre el regreso de la saga, hasta ahora no tenemos nada oficial. Aprovechando que estamos en la época de los remakes y remasters, no hay mejor momento que ahora para que Legacy of Kain haga su triunfal regreso.

Fuente: RainaAudron