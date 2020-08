Ubisoft retira insensible video de Tom Clancy’s Elite Squad

Desafortunadamente, los abusos policiales hacia la comunidad afroamericana en los Estados Unidos no se detienen, ante esto el movimiento “Black Lives Matter” sigue tomando fuerza para realmente generar un cambio en la forma en que la autoridad trata a las personas de tez negra.

Ubisoft se vio envuelta en una fuerte polémica con este movimiento social, ya que, en su recién estrenado juego para celulares, Tom Clancy´s Elite Squad, el video introductorio le presenta al jugador la organización terrorista Umbra, que utiliza las redes sociales para socavar a líderes mundiales y avivar disturbios, este grupo utiliza como logo un puño negro levantado.

Lol literally using the Black Power fist to signify “insincere populist uprising manipulated by secret cabal of chaos agents” great work guys 110% not political pic.twitter.com/XPN2Ya3ZUt

— ‘Eye of the Liger’ Jake Young (@BestJakeYoung) August 27, 2020