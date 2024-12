The Game Awards 2024 rompe récords de audiencia

La semana pasada se llevó a cabo la ceremonia de The Game Awards 2024, ceremonia en la cual premiaron a los mejores videojuegos que aparecieron en los últimos meses, teniendo un resultado que a algunos les ha gustado y a otros no tanto si hablamos del galardón más grande. Aunque algo que no falló fue el número de audiencia, y es que si bien se dice que realmente “no importan” estas premiaciones, al final muchos entran a la transmisión por el morbo de reacciones a generar.

La décima edición celebrada el pasado 12 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, se convirtió en la más popular de la historia. Por primera vez, el show superó los 4 millones de espectadores simultáneos, respaldado por más de 1,400 canales que realizaron co-streaming y alcanzó un total de 15.3 millones de horas vistas. Estos números consolidan a la ceremonia como el evento de premiación más exitoso en la industria del videojuego.

El programa, conducido nuevamente por Geoff Keighley, destacó por su variedad de nominados y grandes sorpresas. Astro Bot, de Team Asobi y Sony Interactive Entertainment, fue el gran ganador de la noche al llevarse cuatro galardones, incluido el codiciado premio a Juego del Año. Otros títulos como Metaphor: ReFantazio y el independiente Balatro también se destacaron con múltiples reconocimientos, reflejando una celebración diversa e inclusiva en cuanto a estilos y géneros.

Además, la ceremonia atrajo a un público constante durante sus cinco horas de transmisión, alcanzando su pico durante el anuncio del premio más esperado de la noche. Este éxito fue impulsado por la expansión de plataformas de transmisión, incluidas colaboraciones con Rumble y destacados streamers como DrDisrespect, quienes llevaron el espectáculo a nuevas audiencias globales.

Con estos resultados, The Game Awards 2024 marcó un nuevo estándar en términos de participación y alcance. La combinación de una lista de nominados, un formato accesible y el apoyo de la comunidad global de streamers cimentó su estatus como el evento de videojuegos más importante del año, dado que el E3 ya no existe. De igual forma, ahora que viene GTA 6, el de 2025 se pondrá más interesante.

Vía: Streamcharts