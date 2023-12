The Day Before desparecerá para siempre muy pronto

Durante las últimas semanas, el juego que ha estado en el foco de atención pero no por razones positivas, es ni más ni menos que The Day Before, multijugador que prometía ser la evolución perfecta de los multiplayer en tercera persona con hasta un toque que recuerda a The Last o Us. Sin embargo, cuando salió el producto al mercado no terminó por convencer a quienes lo preordenaron, causando una ola de devoluciones en Steam y también enterrando al estudio que lo hizo llamado Fntstic.

Aunque se ha quitado la posibilidad de comprar el juego en las tiendas, es un hecho que aún se sigue jugando a pesar de ser mal producto, pero eso también está a nada terminar, pues se confirmó que pronto habrá cierre de servidores del mismo para que al fin tenga su despedida. Mediante la plataforma de Twitter, se ha mencionado que el próximo 22 de enero los usuarios podrán esperar ya ni siquiera entrar al título, algo que realmente no afectará, después de todo no se llega ni a 50 usuarios en línea.

Lamentamos informales que la empresa desarrolladora Fntactic ha cesado oficialmente sus operaciones, y como resultado The Day Before se retirará y los servidores se apagarán el 22 de nero de 2024. Como se comunicó anteriormente, Myrona, como inversor, ha estado trabajando con Steam para facilitar los reembolsos a todos los compradores del juego. Para cualquier jugador que aún no haya tenido su reembolso, Steam reembolsará el precio a los jugadores restantes. Estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad en todo momento a lo largo de toda la vida del proyecto. Desafortunadamente, sin equipo de desarrollo, no tuvimos más remedio que cerrar oficialmente el proyecto. Gracias sinceras a todos nuestros seguidores de este viaje y les deseamos una feliz navidad.

Vale la pena mencionar, que aunque siga jugadores en los servidores, ya no se les dejará entrar y por ende van a recibir el reembolso a pesar de que disfrutaron el juego con sus desventajas que no son pocas. Ante esto, se ha dado otro acontecimiento en el que empresas indie de alguna manera estafan a quienes les tenían esperanzas, eso pasó con No Man’s Sky, Mighty No. 9 y algunos otros juegos terminaron por ser decepciones en cuanto a desarrollo.

Nota del editor: Definitivamente la mayor decepción del año, me sorprende como no logró vencer a otros juegos como Gollum entre lo más decepcionante de los últimos meses. Ni hablar, ya no se le puede calificar debido a que lo van a eliminar de la existencia, al menos Gollum tuvo las agallas de quedarse.