Tendremos un nuevo Indie World Showcase esta semana

Aunque muchos esperan con ansias un nuevo Nintendo Direct, el día de hoy se ha revelado que esta misma semana se llevará a cabo un Indie World Showcase, presentación enfocada, como su nombre lo indica, en los juegos independientes que llegarán al Switch en un futuro.

El próximo Indie World Showcase se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 9:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración aproximada de 25 minutos, en donde tendremos un mejor vistazo a los juegos indies que veremos en un futuro.

Tune in on Nov. 9 at 9:00 a.m. PT for a new #IndieWorld Showcase featuring roughly 25 minutes of information on upcoming indie games headed to Nintendo Switch!

Watch it live here: https://t.co/C3qsgDzHXV pic.twitter.com/tvZDyVXceo

— Indie World (@IndieWorldNA) November 7, 2022