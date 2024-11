Temporada final de Superman & Lois enamora a guionistas legendarios

En estas últimas semanas la serie de Superman & Lois ha tomado el foco de atención, pues los dueños de la franquicia decidieron cancelarla y por ende, los escritores y actores deberán darle un cierre digno con los últimos capítulos que quedan por ofrecer en la temporada final. El trabajo parece que se está cumpliendo, ya que los fans están adorando todo lo que pasa en pantalla, a tal punto que hasta los propios productores están encantados con el resultado de cada segmento.

Reconocidos nombres del cómic, como Marv Wolfman, creador de Crisis en Tierras Infinitas, han destacado la calidad narrativa de la serie. En redes sociales, comentó que esta temporada contiene “una de las historias de Superman mejor narradas de la historia”, subrayando la profundidad y emotividad que ha logrado el programa.

La aclamación llega tras la emisión del episodio “A Regular Guy”, considerado uno de los puntos más altos de la temporada, con una puntuación promedio de 9.3/10 en medios del cine como IMDb. Este capítulo, lleno de momentos clave, ha resonado profundamente con la audiencia por su mezcla de drama y esperanza, manteniéndose fiel al legado del personaje, agregando elementos que nadie podrá olvidar.

Superman and Lois has been incredible. Some of the best Superman storytelling ever.

— Marv Wolfman (@marvwolfman) November 12, 2024