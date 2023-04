El tema de Super Mario Bros. será la primera pieza de música de videojuegos que se conservará en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Desde 2002, la biblioteca ha estado manteniendo el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos, una lista de grabaciones de sonido que son “cultural, histórica o estéticamente significativas y / o informan o reflejan la vida en los Estados Unidos”.

Cada año, se seleccionan 25 piezas de música para agregar al Registro Nacional de Grabaciones, lo que significa que serán conservadas en la Biblioteca del Congreso. Este año, el tema principal de Super Mario Bros de Koji Kondo es uno de los 25 elegidos, lo que marca la primera vez que una pieza de música de videojuegos ha sido agregada al Registro.

Otros registros de sonido elegidos para su inclusión este año incluyen “Imagine” de John Lennon, “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin, “Take Me Home, Country Roads” de John Denver, “Like a Virgin” de Madonna, “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey y “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics.

Si bien la biblioteca nacional ya tiene una vasta colección de sonido de casi cuatro millones de elementos, las grabaciones seleccionadas para el Registro, de las cuales ahora hay un total de 625, se consideran tan importantes que deben ser conservadas permanentemente. “Estas grabaciones no se seleccionan necesariamente como las mejores grabaciones de todos los tiempos, sino como obras de importancia duradera para la cultura estadounidense y, por lo tanto, necesitan una conservación permanente por parte de la Biblioteca del Congreso o de otra institución calificada”, explica la Biblioteca del Congreso.

Vía: VGC