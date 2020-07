Te contamos qué tal está Halo 3 en PC

Muy pocas franquicias en la historia son tan populares y aclamadas como lo es Halo. El primer juego de la saga debutó en 2011 para el Xbox original, y desde entonces se ha convertido en una de las IPs más importantes de todo Microsoft. No solo eso, sino que Halo también ayudó a definir el género de los FPS, y su influencia se puede seguir sintiendo en títulos modernos. Gracias a la Master Chief Collection, una nueva generación de jugadores tiene oportunidad de experimentar una de las sagas más épicas allá fuera, y ahora toca revisar el increíble Halo 3 en PC.

Esta tercera entrega es la conclusión de la trilogía original creada por Bungie, y una vez más retomamos el papel del Master Chief en un último esfuerzo por repeler la invasión de los Covenant en la Tierra y “terminar la pelea” de una vez por todas. Para muchos, Halo 3 es el mejor de la trilogía original, y con buena razón. Este título no solo mejora considerable todos los elementos del gameplay presentados en las dos entregas anteriores, sino que también nos ofrece una narrativa mucho más estructurada con un enfoque especial en los héroes y villanos de la historia.

Halo 3 debutó en 2007, un par de años después del lanzamiento del Xbox 360, por lo que tuvo muchísimo éxito al convertirse en uno de los títulos más vendidos de la plataforma. 13 años después, este juego ha llegado con una versión “remasterizada” gracias a la Master Chief Collection, y acá te platicamos en qué apartados mejoró, cómo se sienten sus controles, y si vale la pena o no revisitar esta aventura.

Para empezar, aclaro que es importante tener la Master Chief Collection para poderlo jugar, es decir, no es posible comprar Halo 3 por aparte. Dicho esto, te cuento que si eres fan de Halo, entonces esta colección la debes tener sí o sí. Dicho lo anterior, te comento que Halo 3 en PC cuenta con gráficos mejorados, y si tu tarjeta gráfica lo permite, puede correr hasta en 4K con soporte para Ultra HD. En mi caso, yo lo jugué con una NVIDIA GTX 1080, y el juego corrió perfectamente en 1080p a 60FPS. En ningún momento hubo caída de frames ni nada por el estilo.

Las mejoras gráficas ciertamente son notables, pero recordemos que estamos ante un juego de hace 13 años, así que tampoco esperes milagros. Como tal, no se trata de una remasterización, ni mucho menos un remake, pero creo que si nunca antes has jugado Halo 3, no hay mejor manera de hacerlo que en PC con las gráficas y controles actualizados.

Si eres de los que prefiere jugar con mouse y teclado, te tengo muy buenas noticias. Halo 3 tiene una amplia variedad de configuraciones para que puedes modificar los controles como mejor te acomodes. Puedes ajustar desde la sensibilidad del mouse, hasta su aceleración. También puedes cambiar lo que hace cada tecla, brindando una mayor opción de personalización. Los controles en general se sienten sumamente responsivos, y la configuración se guarda correctamente, así que no tienes que preocuparte por tener que ajustarlo cada vez que abras el juego.

Honestamente, no tuve oportunidad de probar el multijugador, ya que tratándose de un acceso anticipado, los tiempos para encontrar partida iban a ser relativamente largos y preferí enfocarme únicamente en la campaña, la cual es tan fantástica como la recuerdas. Eventualmente, esto no será problema alguno después de que el título ya esté disponible para todos.

En general, Halo 3 en PC luce bien, y corre todavía mejor. Lo mejor de todo es que no necesitas de una máquina sumamente poderosa para correrlo, de hecho los requisitos recomendados son bastante accesibles y a continuación los puedes ver:

– SO: Windows 10.

– Procesador: AMD FX-4100 ; Intel i7-870.

– Memoria: 8 GB de RAM.

– Gráficos: AMD Radeon R7 360 ; NVIDIA GTX 560 TI.

– DirectX: Versión 11.

– Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible.

Si nunca has jugado Halo antes por la razón que sea, la Master Chief Collection es el mejor lugar para disfrutar de esta épica aventura. Si ya has jugado la saga anteriormente y quieres volverla a revivir, entonces también puedo recomendarte ampliamente esta colección. Con Halo 3 en específico, puedo decirte que se trata del mismo gran juego que recuerdas, pero optimizado para plataformas modernas, con todos los cambios importantes que lo acompañan.