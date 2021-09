Tales of Arise supera el millón de unidades

El pasado 10 de septiembre llegó Tales of Arise a consolas y PC. A una semana de su estreno, Bandai Namco ha revelado que este título ha superado el millón de unidades, convirtiéndose así en la entrega que más rápido se ha vendido en la historia de la serie.

Las ventas de Tales of Arise incluyen las copias físicas y digitales en todo el mundo. Junto a esta información, también se reveló que Tales of Berseria ha superado las dos millones de copias, mientras que la entrega de Tales of Vesperia: Definitive Edition ha llegado a las 1.5 millones de ventas. En este mismo punto, si combinamos las ventas originales de Vesperia en PS3 y Xbox 360, obtenemos un total de 2.8 millones.

En total, la serie de Tales of, la cual comenzó con Tales of Phantasia para el Super Famicom en 1995, ha superado las 25 millones de unidades vendidas en 26 años. Esta es una cantidad que muchas sagas pueden presumir. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Tales of Arise aquí.

Vía: Gematsu