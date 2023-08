Take Two habla de los servicios de suscripción

A día de hoy, los servicios de videojuegos son una manera de ganancias que ha acostumbrado a la gente a yo comprar videojuegos, sino ha hacer una especie de renta para poder jugar muchos títulos siempre y cuando no se deje de dar la cuota pertinente. Y antes esto, empresas gigantes como Take Two han dado sus respectivas opiniones.

El presidente de la compañía fue interrogado de forma reciente , y ha mencionado que no esta en contra de los mismos pero tampoco al cien por ciento de acuerdo, pues dependería de las ganancias que se le pueda sacar. Poniendo de ejemplo que han metido algunos títulos como GTA V o NBA 2K en algunos de ellos, pero eso tras ver el posible dinero que se les puede aportar.

Como algunos juegos grandes han llegado a su número máximo de ventas, pero todavía ven la manera de seguir sacándoles dinero, es obvio que van a ir con el mejor postor respecto a Xbox Game Pass y también PS Plus.

Aquí lo mencionado por este:

En términos de servicios de suscripción o un juego del mes donde el consumidor no necesariamente está comprando el juego individual, obviamente no hacemos estas cosas a menos que creamos que hay una ventaja económica significativa. Si ven un juego nuestro en uno de esos servicios, pueden asumir que se han hecho matemáticas.

Esto da a entender claramente, que obvio seguirán poniendo juegos en estos servicios, pero siempre y cuando los lanzamientos hayan dado todo de sí de manera comercial individual. Todo para después cobrar por la licencia al lanzarse en estas aplicaciones de juegos recopilados.

Vía: Tweaktown

Nota del editor: Al final del día lo que les aporte dinero es lo que van a tomar, obvio si le encuentran oportunidad de negocio después de comercializar los juegos es el paso a seguir para seguir lucrando del alguna manera.