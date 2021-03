Suspenden a equipo profesional de Fortnite por desearle la muerte a ejecutivo de Epic Games

Ayer por la tarde, un jugador profesional de Fortnite bajo el nombre de Wrigley, compartió vía Twitter un mensaje dirigido a Donald Mustard, director creativo en Epic Games, pidiéndole que, literalmente, se suicidara sin ninguna razón aparente. Como era de esperarse, este tweet tuve fuertes consecuencias para Wrigley y el resto de su equipo.

Tras el tweet, la cuenta de Wrigley en Twitter fue bloqueada indefinidamente y tanto él como sus compañeros de equipo, Dictate y Userz, fueron suspendidos de la final de Fortnite Champion Series, torneo regional en el que llevaban compitiendo por semanas y cuya recompensa monetaria era de $700 mil dólares.

Por supuesto, el único culpable es Wrigley, pero desafortunadamente, sus compañeros de equipo también sufrieron las consecuencias y fue así como respondieron:

I wish we would be able to have an Opportunity for an emergency sub what wrigley did was completely out of our control and we put endless amount of time into the game for a chance at life changing money if you guys could tag @FNCompetitive to get their attention i’d love you https://t.co/lgU5897Zz2

— Userz (@UserzFN) March 14, 2021