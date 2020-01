¡Super Smash Bros. Ultimate tendrá otro Fighters Pass!

El día de hoy, Masahiro Sakurai reveló a Byleth como el quinto personaje descargable para este popular juego de peleas, pero eso no fue todo. Aunque tal vez muchos ya lo esperaban, también se confirmó la llegada de seis nuevos personajes descargables a través de otro Fighters Pass y se espera que todos lleguen antes del 2022.

Sakurai explicó que todos los seis personajes ya habían sido seleccionados, y pide disculpas para todos aquellos que no están conformes al comprar algo cuyos contenidos aún se desconocen. Solo compra el Fighters Pass si estás de acuerdo con esto.

Sí pre-ordenas el pase obtendrás acceso al traje Ancient Soldier de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.