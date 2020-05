Summer Game Fest será el gran reemplazo de E3 para todo el verano

El día de hoy, Geoff Keighley ha anunciado el Summer Game Fest, un evento digital dedicado a todos los fans de la industria de los videojuegos. A diferencia de lo previos Game Fest, los cuales sólo proporcionaron demos vía Steam, la versión de verano apunta a ser una gran celebración.

Aunque muchos detalles siguen siendo un secreto, Keighley ha dejado en claro que Summer Game Fest no es sólo un evento más, sino toda una temporada llena de anuncios, presentaciones especiales, demos jugables a nivel mundial y mucho más. Esta celebración dará inicio en mayo, y culminará en agosto con la Opening Night Live.

En algún punto de estos cuatro meses, Keighley tiene planeado realizar una gran presentación, la cual está siendo desarrollada en conjunto con iam8bit, quienes previamente estaban organizado el E3 2020.

Introducing @summergamefest, a new season of news, in-game events, and playable content from the entire video game industry. May – August 2020, and a developer showcase with @iam8bit too. See you soon! https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/DashSP4Q5I

