Suda 51 elige al elenco que le gustaría tener para una cinta de No More Heroes

Las adaptaciones de videojuegos al cine se han vuelto muy comunes en estos años, la prueba de ello son las dos cintas de Sonic The Hedgehog, Detective Pikachu, Resident Evil entre otras. Una de las películas más pedidas es una que lleve a No More Heroes a la gran pantalla, misma que no está en producción pero que su creador ya pensó en los participantes.

En una entrevista con SamaGame, el responsable de la franquicia, Suda 51, compartió a los entrevistadores el casting soñado que tiene para este proyecto que por ahora alberga solo en sus pensamientos. Teniendo a Ryan Gosling en el papel de Travis Touchdown, en cuanto a la dirección de la misma, le gustaría colaborar con ni más ni menos que con James Gunn.

Aquí su respuesta:

Para Travis Touchdown,probablemente elegiría a Ryan Gosling. Y como director, probablemente iría con James Gunn. Por el contrario, si fuéramos a ir con un director japonés, entonces me gustaría ir con Takashi Miike.

Sin duda, la elección de James Gunn podría ser algo bastante acertado, dado que este director está acostumbrado a llevar proyectos con gran cantidad de escenas alocadas y momentos humorísticos. Esto lo ha llevado a participar en grandes películas como la trilogía de Los Guardianes de la Galaxia (que aún no ha terminado) y la más reciente adaptación de Suicide Squad.

Recuerda que No More Heroes 3 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC a finales de año.

Vía: gonintendo