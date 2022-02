¿Street Fighter 6 llegará a Xbox?

Como ya lo saben, Capcom ha revelado oficialmente Street Fighter 6, la siguiente entrega principal en la aclamada serie de juegos de pelea. Aunque muchos esperaban tener una extensa lista de detalles sobre este título, la compañía japonesa se limitó a solamente compartir un teaser, dejando a muchos con la duda de si Street Fighter 6 llegará a consolas de Xbox o no.

En el caso de Street Fighter V, este fue un título que solo estuvo disponible en PS4 y PC, y en ningún momento llegó a otras plataformas. Sin embargo, esto bien podría cambiar en esta ocasión. Si bien el anuncio de Street Fighter 6 no hace mención de alguna consola, esto le ha dado esperanzas a los usuarios de Xbox de ver este título en su territorio.

Recordemos que la razón por la cual Street Fighter V solo estuvo disponible en PS4, fue debido a un acuerdo entre Capcom y PlayStation, y por el momento no hay información sobre un suceso similar en esta ocasión. Junto a esto, los responsables de Street Fighter también anunciaron una nueva colección de juegos de pelea, la cual sí llegará a Xbox One, lo cual deja en claro que la compañía no se ha olvidado de estos jugadores.

Capcom ha prometido nueva información sobre este juego en algún punto del verano de este año. Puedes conocer más sobre Street Fighter 6 aquí.

Nota del Editor:

Un lanzamiento en Xbox no es descabellado. Las posibilidades de que Street Fighter 6 llegue a esta plataforma son altas, pero no sería una total sorpresa si el caso del previo juego se repite, y PlayStation decide apoyar este desarrollado para ser una exclusiva, aunque algo así ya se hubiera dado a conocer.

Vía: Windows Central