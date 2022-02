Uno de los más grandes momentos de la historia del Nintendo 3DS, fue cuando en una inesperada movida, se decidió hacer una secuela al legendario The Legend of Zelda: A Link to the Past, gran clásico del Super Nintendo. Dicho juego llegó bajo el nombre de The Legend of Zelda: A Link Between Worlds y al final, se terminó convirtiendo en uno de los mejores títulos de la portátil. En nuestro nuevo video te contamos de su historia.