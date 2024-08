Streamer que no durmió por 11 días empieza a sentir estragos

Hace algunos días un streamer conocido como Norme se propuso un reto personal, y eso es el aguantar el mayor tiempo despierto en directo, desafío que logró superar al tener contados un total de 11 días hasta que rompió el récord establecido por alguien más en el libro Guiness. Esto tuvo como consecuencia el ponerse a dormir por más de 38 horas seguidas, pero eso no lo ha ayudado a compensar su cansancio, y los efectos secundarios no se han hecho esperar en su cuerpo que aparentemente sigue agotado.

Aunque logró su objetivo, las consecuencias han sido devastadoras para su salud. Durante su reto, Norme fue visitado por la policía y servicios de emergencia preocupados por su bienestar, y sus transmisiones en Twitch y YouTube fueron canceladas debido al peligroso mensaje que transmitía.

En una reciente publicación en “X” , el streamer informó que su piel comenzó a desprenderse tras despertar, un claro indicio de que su organismo aún no se ha recuperado del estrés extremo al que fue sometido. Aunque fue atendido en urgencias y posteriormente regresó a casa, Norme reconoce que el desafío le está costando más de lo que esperaba.

GOOD NEWS ‼️

IM BACK FROM HOSPITAL🎀💅 AND IM GOING TO SURVIVEEEE 🔥🔥🔥🔥

les GOOO pic.twitter.com/BTD8Op5tnN

— NORME (@NormeNorme) August 15, 2024