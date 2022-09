En los últimos días, Twitch se ha visto envuelto en una serie de controversias relacionadas con el uso y la adicción a las apuestas en esta plataforma. Ahora, recientemente se dio a conocer que streamers como CrazySlick y Maya, han sido acusados de abuso, y del encubrimiento de este acto en contra de otra personalidad de este sitio.

Recientemente, AdrianahLee, streamer de Minecraft y Valorant, desenterró un capítulo de su pasado. En 2021, publicó un comunicado en Twitter, en donde señaló que durante una fiesta de cumpleaños en 2020, CrazySlick la siguió, trató de besarla, algo que supuestamente hizo, y le tocó el “cuello y el pecho” varias veces para controlar su pulso después de que se desmayó en una de las habitaciones.

Esto fue comunicado hace un año, en donde se señaló que CrazySlick no abusó de ella, pero sí se sintió incómoda. Ahora, AdrianahLee ha vuelto a hablar sobre este tema, ya que en una reciente transmisión, la creadora de contenido señaló que su mensaje inicial fue controlado por CrazySlick y Maya, la pareja del creador de contenido en su momento, para reducir el impacto que tuvo este evento. Esto fue lo que comentó AdrianahLee:

“Fue un asalto. Bueno, supongo, no sé… ¿Cómo se define agresión? [CrazySlick] no me violó. No me metió un dedo ni nada por el estilo, pero sí me tocó el área del pecho varias veces cuando se le pidió que se detuviera varias veces. Ya sea que se trate de acoso o agresión, eso depende de usted. Supongo que depende de mí. Es algo que me pone jodidamente incómodo. Es algo que está jodido. Es algo que no le debería pasar a ninguna mujer”.

Junto a esto, se descubrieron videos antiguos y capturas de pantalla de Mizkif, otro gran streamer de la plataforma, en los que socavó la experiencia de AdrianahLee, llamándola “no es realmente un gran problema”, y usó una serie de insultos en una conversación con un amigo contra las personas negras y LGBTQ+.

Al darse a conocer esta información, Mizkif ha sido suspendido de One True King (OTK), la organización de eSports que cofundó con otros streamers en octubre de 2020. En un comunicado en su Twitter oficial, OTK dijo que está en proceso de “contactar a una organización legal” para investigar el comportamiento y lenguaje de Mizkif. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Por su parte, Mizkif respondió de la siguiente forma:

I want to make it clear, the Harrasment is about the discord logs, and comments slick made towards every girl who came forward.

Slick sexually assaulted Adrianah. And there’s no excuse for it. Her story deserves to be told. And I’m glad she was able to share it fully.

— Mizkif (@REALMizkif) September 21, 2022