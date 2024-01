Steam deja de funcionar en esta versión de Windows

Es un hecho que los sistemas operativos no son para siempre, pues básicamente cada año que pasa se hacen actualizaciones que dejan obsoletas a versiones anteriores, y por ende, los usuarios están forzados a comprarse equipos de última generación para seguir trabajando en el mundo del internet. Esto nos lleva también a la parte de los videojuegos, pues ciertos jugadores han sido privados de utilizar Steam en cierta versión de Windows que algunos se niegan a abandonar, no importan los años que pasen.

Mediante un nuevo comunicado, Valve dio a conocer que sistemas operativos ya no serán compatibles con su tienda de juegos y el launcher oficial, mencionando que a partir del pasado 1° de enero ya no hay forma de acceder en equipos que tengan instalados Windows 7 y 8. Por esa razón, la gente deberá hacer alguna actualización para poder correr a partir de la versión 9 o simplemente comprar nuevos equipos computacionales que llevan por defecto el número 11, el cual hasta este momento no es querido por los clientes.

Por su parte, quienes tengan sistemas de Mac, macOS 10.13 y 10.14 tampoco podrán correr Steam, aunque el usuario tiene más tiempo de preparación, dado que hasta el 15 de febrero dejarán de tener la posibilidad de comprar en la tienda de la aplicación y por supuesto correr los juegos. Claro, eso no significa que perderán los videojuegos adquiridos, pues estarán por siempre registrados como compra en la aplicación, solamente habrá que actualizarse o jugar en dispositivos como Steam Deck.

Vale la pena mencionar, que pocos serán los jugadores que harán su mudanza a nuevos sistemas operativos, dado que en los registros recientes, el 95% de estos cuentan con Windows 10 y 11, por lo que la perdida en las versiones 7 y 8 no será demasiada por fortuna. Con esto en mente, algunas personas deberán tener en mente que eventualmente deberán cambiar de estos programas en algún momento debido a la evolución de Microsoft y sus tecnologías.

Vía: Steam

Nota del editor: Lo único malo de comprar dispositivos, es que en algún momento pasarán a ser obsoletos, entonces hay que ir comprando nuevos para que no nos quedemos tan atrás. Eso me hace pensar que comprar una computadora más moderna es algo que desgraciadamente no estará demasiado lejos de pasar.