Starfield llega a seis millones de jugadores

Aunque Starfield, el RPG espacial de Bethesda, oficialmente lleva menos de dos días en el mercado, ya se ha convertido en el lanzamiento más grande en la historia del estudio. La noticia proviene de la cuenta oficial de Starfield en X. En la publicación se lee:

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW

Justo el 6 de septiembre de 2023, el jefe de Xbox, Phil Spencer, tuiteó que el juego había “superado el millón de jugadores concurrentes en todas las plataformas”.

Starfield exceeded 1 million concurrent players across all platforms today. Thanks to all the players who helped us reach this great milestone and congrats to the @BethesdaStudios https://t.co/5jFaCyPz4G

— Phil Spencer (@XboxP3) September 7, 2023