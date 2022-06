Star Wars: Knights of the Old Republic II llegó al Nintendo Switch a principios de este mes. De esta forma, muchos jugadores estaban emocionados por disfrutar del título que llegó originalmente a Xbox en 2004. Sin embargo, estas mismas personas se han enfrentado a un terrible bug, el cual hace imposible terminar esta aventura, y por el momento no hay una solución a este problema.

Durante los últimos días, varios jugadores han comenzado a reportar que después de la escena de Basilisk Crash al aterrizar en Onderon, el juego se rompe, y no permite progresar con la historia principal. Afortunadamente, Aspyr, los desarrolladores de este port, están conscientes de este problema, pero por el momento no ofrecen una solución. Esto fue lo que comentaron:

Yes, we are aware and our dev team is working on delivering the patch as soon as possible. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience in the meantime!

— Aspyr (@AspyrMedia) June 20, 2022