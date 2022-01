Stan Lee pudo aparecer en No Way Home

Lamentablemente, en 2018 Stan Lee, creador de cientos de cómics, falleció. Esto no solo fue un gran suceso para esta industria, sino que los fanáticos del MCU se quedaron sin una de las tradiciones más antiguas de estas películas, ya que los famosos cameos de esta persona ahora son imposibles. Sin embargo, esto no detuvo a los guionistas de Spider-Man: No Way Home, quienes deseaban incluir un guiño a Stan Lee.

Recientemente, el guion de Spider-Man: No Way Home se publicó en internet. De esta forma, se han descubierto varios detalles de esta cinta. Algunos de estos sí llegaron a pantalla, mientras que otros fueron eliminados. Uno de estos es el cameo de Stan Lee. Al final de la cinta, cuando Peter va a visitar a MJ en la cafetería, se planeaba incluir a un hombre mayor, muy parecido a Lee, quien iba a saludar a nuestro héroe. Esto es lo que se menciona al respecto:

“Peter encuentra a MJ, conversando y riendo con un cliente mayor, un hombre PARECIDO A STAN LEE. MJ voltea, lo observa y lo saluda. Él está desconcertado… Hasta que descubre que ella estaba saludando a Ned, que entraba detrás de él”.

Al final del día, Stan Lee no apareció en Spider-Man: No Way Home, y por el momento se desconoce por qué. Una de las razones es que hubiera sido de mal gusto ver al creador de cómics en pantalla usando efectos especiales. Si bien es cierto que Lee apareció en Captain Marvel y Avengers: Endgame, las cuales se estrenaron después de 2018, estas escenas se grabaron previó a su fallecimiento.

Nota del Editor:

Si bien hubiera sido interesante ver a Stan Lee, en una escena que suena similar a la que vimos en Marvel’s Spider-Man, dejar fuera esta aparición fue lo correcto. Traer de regreso a varios actores por medio de los efectos especiales es posible, pero nunca tiene buenos resultados, y las implicaciones morales y éticas son otro tema.

