Square Enix vendería parte de sus estudios

Hace un par de meses se dio a conocer la venta de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal. Ahora, parece que Square Enix aún tiene planes para mover sus propios estudios de desarrollo, ya que durante su más reciente junta financiera se mencionó que la compañía japonesa está buscando vender las acciones de algunos de sus estudios de propiedad total.

De acuerdo con David Gibson, analista de la industria, la venta de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal solo fue la fase de esta reestructuración. De esta forma, se espera que Square Enix revise su catálogo de estudios, y decida si conserva la propiedad total o permite que otras empresas compren participaciones en esos negocios.

2) Sale of CD/E is phase 1, phase 2 is diversification of studio capital structure

— David Gibson (@gibbogame) August 5, 2022