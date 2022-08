Después de un retraso, el pase de batalla para la primera temporada de MultiVersus está cada vez más cerca. Aunque aún hay detalles que necesitan aclararse, recientemente se reveló el precio que tendrá este modo de progresión en el juego free-to-play.

Al ser cuestionado en Twitter, Tony Huynh, director del juego, por fin reveló que el pase de temporada para MultiVersus tendrá un costo aproximado de 950 gleamium. Para aquellos que no han experimentado este título, gleamium es la moneda que se usa para comprar contenido cosmético, similar a los V-Buck en Fortnite.

I think it's 950 gleamium, but has 50 tiers.

— Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 2, 2022