Square Enix habla sobre el desarrollo de la secuela de Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake es uno de los juegos más amados de 2020. Como el primer capítulo es una nueva saga encargada de re-imaginar el clásico de PS1, Square Enix se ha encargado de llevar esta historia a una nueva generación. Sin embargo, las aventuras de Cloud y compañía aún no terminan. Ahora, para cerrar el año, uno de los productores más importantes de la serie ha revelado nueva información respecto a los futuros capítulos de este remake.

Por medio de una plática con Famitsu, Yoshinori Kitase, productor de Square Enix, habló un poco más sobre el estado de la siguiente entrega de Final Fantasy VII Remake. Aunque no compartió detalles en específico, sí mencionó que el desarrollo está “progresando sin problemas”, y que el nuevo mundo del juego “apenas ha comenzado”.

Yoshinori Kitase also has a comment in the Famitsu special 110 creator aspirations for 2021 interview.

He mentions "the new world of FF7 has only just begun" and they are progressing smoothly with development. He says to wait a bit longer for new info.

