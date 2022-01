Sekiro: Shadows Die Twice ya es un juego lo suficientemente difícil, así que imagina terminar el juego en tan solo dos horas y con los ojos vendados. Ese fue el desafío que un streamer y speedrunner se implantó a sí mismo durante el evento anual Awesome Games Done Quick el pasado fin de semana, y el resultado fue simplemente sorprendente.

Vía su canal de YouTube, el usuario Mitchriz nos demuestra cómo logró terminar Sekiro utilizando un vendaje en sus ojos, y como te decía anteriormente, en un tiempo récord de dos horas con 35 segundos. Ciertamente se trata de una impresionante demostración de habilidad, ya que no solamente necesitas saber cómo acabar con los enemigos sumamente rápido, sino también aprenderte de memoria los botones necesarios para subir de nivel las habilidades necesarias.

Según este YouTuber, estuvo intentando este desafío por los últimos cinco meses aproximadamente. De hecho, anteriormente ya había logrado terminar el juego mucho más rápido, y dice que sin vendarse los ojos podría terminarlo en tan solo 20 minutos. Awesome Games Done Quick ya llegó a su fin este año, pero la edición de este 2022 fue una de las más exitosas, logrando recabar $3.4 millones de dólares para la caridad.

Nota del editor: Este tipo de hazañas siempre son sorprendentes, y en el caso de Sekiro en particular es todavía más impresionante. Hay gente que no puede salir del tutorial utilizando sus cinco sentidos, así que no me quiero ni imaginar qué tanta práctica necesitas para lograrlo con los ojos vendados y en tiempo récord.

Via: YouTube