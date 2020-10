Sony Malasia está trabajando en una “aclamada y reconocida franquicia de PlayStation”

Sony está reclutando talento a su recientemente establecido estudio first-party en Malasia, y están buscando un animador cinematográfica para ayudar a trabajar en una de las “más aclamadas y reconocidas franquicias de PlayStation“. Este estudio está diseñado para ayudar a otros más grandes como Insomniac Games, Naughty Dog y Guerrilla Games, pero parece que ellos mismos también están cocinando algo importante.

We’re looking for senior animators who can join our team in KL to become the core team for the SIE WWS Malaysia Studio. This is your chance to work with us to create the culture and team for the future! Plus it’s @PlayStation ! #PlayHasNoLimits https://t.co/su8hMZnYMb

— HasnulHadi🇲🇾💙 (@mistahasnul) October 26, 2020