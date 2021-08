Skyward Sword HD tiene otro molesto glitch

Desde su lanzamiento original en Wii, The Legend of Zelda: Skyward Sword ha sido un juego con una serie de glitches bastantes específicos que pueden arruinar la experiencia de alguien. Si bien la mayoría de estos han sido corregidos con la versión HD del Switch, esta edición ya cuenta con sus propios problemas. Ahora, se reporta que es imposible ver el final de esta aventura, pero solo al seleccionar un idioma en específico.

Recientemente, varios jugadores han señalado que al derrotar al jefe final, la pantalla simplemente se queda en blanco y no es posible ver la cinemática final y los créditos. Aunque esto parece un glitch bastante común, se ha descubierto que este problema solo afecta a aquellos que estén jugando en holandés, algo muy específico.

Al cambiar el idioma del juego al inglés, estos mismos jugadores han señalado que el problema ya no está presente, lo que indicaría que la pantalla blanca solo sucede cuando alguien decide jugar en holandés. Por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo al respecto, pero es probable que la compañía ya esté trabajando en alguna solución. Pese a que los glitches no son algo nuevo en Skyward Sword, la Gran N siempre ha hecho lo posible por solucionar este tipo de errores lo más pronto posible.

En temas relacionados, se ha descubierto otro glitch del juego. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Vía: Nintendo Life