Sí podrás transferir tu partida de Marvel’s Spider-Man en PS4 a la remasterización de PS5

Aunque en su momento se había mencionado que no se podría transferir información de Marvel’s Spider-Man de PS4 a la versión remasterizada de PS5, Insomniac Games ha cambiado de parecer, y esto será posible en una futura actualización.

Por medio de su cuenta de Twitter, Insomniac ha revelado que una nueva actualización para Marvel’s Spider-Man en PS4 estará disponible cerca del Día de Acción de Gracias, es decir, alrededor del 26 de noviembre. Además de permitirnos transferir nuestra partida de PS4 a la remasterización del PS5, esta actualización también nos dará acceso a tres nuevos trajes para Spider-Man, los cuales se encontrarán en la remasterización desde día uno.

Esto fue lo que comentó la compañía:

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020