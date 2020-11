Tom Holland comparte la primera foto de la filmación de Spider-Man 3

Con las filmaciones de la película de Uncharted en el pasado, Tom Holland ya se encuentra trabajando en Spider-Man 3. Ahora, aunque por el momento no tenemos información oficial sobre esta cinta, el día de hoy, el actor encargado de darle vida a Peter Parker compartió una foto del set de grabaciones.

Por medio de su cuenta de Instagram, Holland nos dejó ver como luce en su traje para la nueva cinta. De igual forma, la vestimenta que usa Spider-Man parece ser la misma que portaba al final de Far From Home, así que es posible que este adelanto sea de las primeras escenas de la película.

De igual forma, el actor nos recuerda que es importante usar un cubrebocas en estos tiempos. Incluso un héroe con una máscara necesita protegerse. Como ya lo mencionamos, por el momento no hay información oficial sobre la historia de la cinta, pero rumores señalan que esta será una adaptación live action de Into the Spider-Verse. Esperemos tener información oficial lo más pronto posible. Por lo mientras, puedes checar nuestra reseña y video reseña de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales aquí.

Vía: Tom Holland