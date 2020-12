Shinji Mikami regresaría como director, pero solo bajo una condición

Shinji Mikami es una de las figuras más reconocidas dentro de la industria, y con buena razón. Este legendario desarrollador japonés nos ha entregado grandes experiencias de terror a lo largo de los años. Resident Evil 4 es un claro ejemplo de esto, y más recientemente, la saga de The Evil Within. Sin embargo, Mikami podría regresar a la industria con un nuevo proyecto, pero solo bajo una condición.

En una reciente entrevista con Variety, Mikami explicó que le gustó mucho trabajar en The Evil Within, pero como tal, no lo consideró como un triunfal regreso al género del terror. En su lugar, Mikami quisiera trabajar en una franquicia totalmente nueva que le otorgue control creativo en su totalidad:

“Mi mentalidad es que, si tuviera oportunidad de crear un juego desde el principio al final que me permite dimensionar mi visión al cien por ciento, entonces definitivamente ese sería mi último gran proyecto como director. Probablemente sería lo último que dirigiría.”

Con The Evil Within, Mikami quería hacer algo similar, pero como te mencionaba anteriormente, no lo consideró realmente como su regreso triunfal al género, pero con suerte, volveremos a ver algo de él en un futuro no muy lejano.

Fuente: Variety