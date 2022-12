Serie de El Pingüino estaría haciendo recast de un personaje importante

The Batman fue una de las películas más importantes de inicio de año, misma que tuvo comentarios divididos debido al nivel de temas adultos que manejó, algo no apropiado para toda la familia. La cinta se volvió un éxito, por lo que al poco tiempo se confirmó una secuela y también serie spin off, misma que tendrá al Pingüino como su protagonista.

Si los nuevos informes resultan precisos, la serie protagonizada por Colin Farrell ya tiene al menos un recast por parte de la producción de la misma. Según un nuevo informe de The Illuminerdi, se está actualmente buscando el papel de Salvatore Maroni, el dueño de la familia del crimen Maroni. Apareció técnicamente en la cinta, interpretado por alguien no acreditado en una serie de recortes.

Farell comentó en qué punto se encuentra ubicada esta nueva serie:

El Pingüino Comienza aproximadamente una semana después de que termina la película The Batman . Así que Gotham todavía está un poco bajo el agua. Leí el primer guión del primer episodio, y comienza con mis pies chapoteando en el agua en la oficina de Falcone. Incluso solo eso, lo leí, y dije: ‘Oh, cielos’. Es encantador. Está muy bien escrito.

Esta serie va a estar más ambientada en los villanos, por lo que conocerémos sus motivos más a fondo, no solo desde la perspectiva de Batman.

Aún no tiene fecha de estreno.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Se nota que le están metiendo mucho empeño a la serie, por lo que será interesante echarle un vistazo en su respectivo estreno.