SEGA arreglará algunos problemas de Sonic Origins

No es sorpresa para muchos que cuando Sonic Origins salió al mercado fue un fracaso, esto no en cuanto a ventas, sino al desempeño que se le puso a la colección que reúne a la mejor época del personaje. Esto ha llevado a muchos seguidores a expresar sus quejas con SEGA, compañía que al parecer desea enmendar todos estos tropiezos con el compilado.

Mediante la red social de Twitter, la gerente de redes sociales de Sega of America, Katie Chrzanowski, informó a los usuarios del videojuego que vienen cambios en camino para arreglar los inconvenientes más comunes. A su vez, agradeció la paciencia a los fanáticos, dado que el juego no ha tenido muchas actualizaciones desde que fue lanzado originalmente.

Hey! Thanks for the patience! The team's been listening and is working on fixing a variety of issues right now. We'll make sure to get some more official messaging out once we have more info for everyone. 🙂

— Katie – MiniKitty (@KatieChrz) July 14, 2022