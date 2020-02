Se vienen nuevos videojuegos de Sherlock Holmes

En septiembre 2019, se anunció que Sherlock Holmes: Crimes and Punishments sería retirado de la PlayStation Store debido a una disputa con su publishers, Focus Home Interactive. Sin embargo, parece ser que los problemas ya han sido resueltos pues su desarrollador Frogwares reveló que el juego ha sido re-incorporado nuevamente en esta tienda digital.

El estudio incluso adelantó que estaremos viendo más del famoso detective en el futuro, pues el equipo ha concluido su trabajo en The Sinking City:

#SherlockHolmes is back! This time – on #PS4 in Europe. We worked hard to bring Crimes and Punishments back online, after it was delisted. And rest assured, this is only the beginning for the world’s greatest detective! pic.twitter.com/79ZDZvpYN3

— Frogwares (@Frogwares) February 10, 2020