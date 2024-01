Se revela juego que parodia a los Castlevania clásicos

A día es bien sabido que Konami tiene literalmente sepultada a la franquicia de Castlevania, pues tienen bastantes años de no lanzar un juego de esta saga, nada más allá de las colecciones que se han lanzado de los lanzamientos de Game Boy Advance y los clásicos de NES. Hablando de esto último, uno que otro estudio independiente se han puesto a trabajar en su regreso, el cual claramente no es oficial, pero que sin duda recuerda esos años donde la marca dio sus primeros pasos.

El juego lleva el nombre de The Transylvania Adventure of Simon Quest, con una aventura que emula al segundo juego de la saga pero con enemigos un tanto alterados, así como armas similares a las utilizadas por el personaje principal, pero que no son exactamente las mismas. Además, el nombre hace alusión directa a Simon Belmont, solamente con un cambio en el apellido para evitar tener problemas legales con las compañías correspondientes, en este caso se trata de Konami.

Aunque se pueda interpretar como solamente una parodia, se siente más como un homenaje a Castlevania, ya que en estos momentos no hay algún proyecto en planeación, por lo que se le podría considerar como sucesor espiritual, al igual que pasó con The Messenger, clara referencia a Ninja Gaiden. Además, se trata de un proyecto bastante real, el cual está siendo desarrollado por Retroware, empresa que creó el videojuego oficial de The Angry Video Game Nerd.

Mira el avance del anuncio para ver la jugabilidad, el mundo de 8 bits y más de The Transylvania Adventure of Simon Quest, un próximo juego de plataformas de desplazamiento lateral de parodia/homenaje en el que te propones resucitar y volver a matar a Drácula para superar a tu rival. Estará disponible en Nintendo Switch, Steam, Epic Games Stores, Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PlayStation 4 en 2025.

El juego está planeado para llegar en 2025 para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Nota del editor: Se ve bastante bien, por lo que habrá que estar pendientes de lo que pasará con este proyecto en concreto. Otro llamativo es Mina de Hollower de Yatch Club Games, y ese promete ser de los mejores del año, pues nos va a recordar los juegos de Zelda de antaño que aparentemente no van a volver.