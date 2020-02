Se ha filtrado un nuevo juego de Crash… pero para móviles

Después del éxito que fue Crash N’ Sane Trilogy, no es una sorpresa que Activision demuestra interés por este marsupial una vez más. A pesar de que muchos esperamos un nuevo plataformero para las consolas actuales, o PS5 y Xbox Series X, parece que la siguiente gran aventura de Crash será en móviles.

Recientemente se filtró el anuncio de un juego para móviles de Crash Bandicoot, el cual, de acuerdo a las imágenes que se han publicado en Twitter por aquellos que hicieron este descubrimiento, es un título desarrollado por King y sería publicado por King.

Por otro lado, las imágenes filtradas parecen apuntar a que este título será un runner estilo Sonic Dash o Temple Run, pero con un sistema de niveles. Además de la inclusión de personajes clásicos de Crash Bandicoot, la filtración refiere la posibilidad de crear y desarrollar una base de operaciones en lo que parece ser un sistema de progresión.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera

This game can be signed up for NOW it seems.

The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.https://t.co/98Qq3jkJCZ pic.twitter.com/AE6bPek4rq

— JumpButton (@jumpbuttoncb) February 7, 2020