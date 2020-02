Checa esta increíble ilustración de la party de Final Fantasy VII Remake

Cada día que pasa, es un día menos para la llegada de la primera parte de Final Fantasy VII Remake. Ahora, las cuentas oficiales del juego en twitter, han publicado un arte que nos muestra a Cloud, Barret, Tifa, Aerith y a Red XIII posando al final de la carretera en Midgar.

A pesar de que aún se desconoce en qué momento termina esta primera entrega del remake, es fácil asegurar que esta imagen es sobre una de las últimas secuencias del juego. En el Final Fantasy VII original, este es el momento en donde Cloud y compañía salen de Midgar en busca de Sephiroth.

A pesar de que esta primera entrega sólo estará enfocada en Midgar, Square Enix ha dejado en claro en múltiples ocasiones que han expandido esta locación y han agregado un par de novedades que sorprenderán a los veteranos de este increíble título del PlayStation original.

Combining incredible visuals, stunning world-design, a glorious musical score, seamless strategic action-based combat and a captivating cast of characters – #FinalFantasy VII Remake is almost upon us.

We hope you're ready for it. #FF7R

Learn more: https://t.co/Y2vaeH2F36 pic.twitter.com/3oGdXOm2jh

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 7, 2020