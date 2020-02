Final Fantasy XV por fin llegará a Xbox Game Pass el día de mañana

Si cuentas con un Xbox One o PC, pero no una suscripción a Xbox Game Pass, estás haciendo algo mal. Este servicio constantemente agrega, no sólo grandes juegos, sino sólidos candidatos a GOTY a su gran repertorio. A partir del día de mañana, 6 de febrero, los usuarios de este servicio podrán disfrutar de un par de experiencias bastante sólidas.

Para comenzar, Final Fantasy XV por fin llegará a este servicio. Sin embargo, esta experiencia sólo es la base, eso quiero decir que no incluye el contenido extra de la Royal Edition. Por otro lado, el mismo día, estará disponible Wolfenstein: Young Blood, este fps co-op tal vez no es el mejor de la serie, pero es una salida experiencia que puedes disfrutar en compañía de un amigo.

El 13 de febrero estará disponible Death Squared, un título de puzzle co-op, el cual nos permite resolver varios acertijos complicados en compañía de dos, tres, y hasta cuatro jugadores al mismo tiempo.

Lamentablemente, Final Fantasy XV, Wolfenstein: Young Blood y Death Squared sólo estarán disponibles en la versión de Xbox One de Game Pass, y no hay noticias sobre su llegada a PC por medio de este servicio.

Pero eso no es todo, a partir del 11 de febrero, veremos la inclusión de dos DLC. El primero de estos es The Bad Seed, la nueva expansión de Dead Cells. El segundo es Sam’s Story, el último contenido adicional para Metro Exodus.

En temas relacionados, te recordamos que Sea Salt y Fishing Sim World: Pro Tour ya están disponibles en el servicio. De igual forma, Microsoft te pagará por encontrar fallas de seguridad en Xbox Live.

Vía: Xbox