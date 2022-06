Aunque el nuevo PlayStation Plus ofrece una extensa lista de juegos que puedes disfrutar por medio de la suscripción Extra, la compañía no se olvida de aquellos que no han dado el salto a las categorías adicionales, y siguen con el plan normal, o Essentials. De esta forma, recientemente se filtraron los títulos que llegarían a este servicio en cuestión de días.

De acuerdo con DeaLabs, sitio que constantemente filtra información acertada sobre la compañía, los tres juegos que llegarán a PlayStation Plus Essentials en julio será:

–Crash Bandicoot 4: It’s About Time ― PlayStation 5 y PlayStation 4

–The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ―PlayStation 4

–Arcadegeddon ― PlayStation 5 y PlayStation 4

Como pueden ver, la selección en esta ocasión es bastante sólida. Crash Bandicoot 4: It’s About Time es un fantástico juego de plataformas que los fans del género no se pueden perder. Por otro lado, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ofrece una experiencia de terror bastante interesante de los creadores de Until Dawn y The Quarry. Por último, Arcadegeddon es un multiplayer que promete ser bastante divertido en compañía de tus amigos y desconocidos.

Aunque esta información no proviene de PlayStation directamente, DeaLabs ha demostrado una y otra vez que todo lo que comparte se vuelve realidad. De esta forma, solo nos queda conocer los detalles sobre cuándo llegarán estos títulos exactamente a PS Plus Essentials.

Nota del Editor:

Después de que junio fuese bastante tranquilo para PS Plus Essentials, julio por fin ofrecerá experiencias que todos los usuarios del servicio no se pueden perder. Sin duda alguna, el título más llamativo es Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Vía: DeaLabs