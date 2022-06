Kojima habla de un importante proyecto que tuvo que detener

Conforme más y más series, películas, libros y videojuegos salen a la venta, existen ocasiones en donde los conceptos entre diferentes proyectos se pueden sentir similares, aunque aún hay espacio para la originalidad. Este fue un sentimiento que tuvo Hideo Kojima, quien recientemente reveló que una de sus ideas tuvo que ser eliminada después de que el desarrollador encontró algunas similitudes entre su propuesta y la serie de The Boys.

Por medio de su cuenta de Twitter, Kojima reveló que solo ha visto los primeros tres episodios de The Boys. Esto no se debe a que la serie de Amazon no le gustó al desarrollador japonés, sino que el concepto del show se parecía bastante a un proyecto que tenía en mente en su momento, probablemente en 2019. Esto fue lo que comentó al respecto:

2/2

and put it on hold because the concept was similar (different settings and tricks). A buddy (male/female) thing with a special detective squad facing off against legendary heroes behind the scenes. I was thinking of Mads as the lead.

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022