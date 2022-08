Una vez más, los juegos que llegarán a PlayStation Plus Essentials, la suscripción básica de este servicio, se han filtrado. Esta no es la primera vez que esto sucede, ya que cada mes el mismo sitio francés comparte esta información unos días u horas antes de la revelación oficial y, hasta el momento, no han fallado. De esta forma, se habla de tres nuevos títulos para PS4 y PS5.

En esta ocasión, Dealabs, el sitio francés, ha señalado que los siguientes juegos para PlayStation Plus Essential estarán disponibles a partir del próximo 6 de septiembre. Junto a esto, se ha mencionado que los tres títulos que podremos descargar sin costo adicional serán:

-Need for Speed Heat.

-Granblue Fantasy Versus.

-TOEM

De esta selección, la entrega que más llamaría la atención es Need for Speed Heat, la entrega más reciente de la serie, la cual nos presenta un mundo abierto con la fórmula que caracteriza a la serie. El segundo título es un juego de peleas desarrollado por Arc System Works, y es un hermoso juego inspirado en la serie de anime. Por último, TOEM es la dosis mensual de indies que los fans de este tipo de experiencias no se pueden perder.

Considerando que PlayStation siempre anuncia los juegos para PlayStation Plus Essentials los miércoles, es muy probable que en una hora tengamos una confirmación oficial sobre los títulos que llegarán a este servicio en septiembre. En temas relacionados, la compañía ha adquirido un nuevo estudio. De igual forma, un nuevo modelo del PS5 ha llegado al mercado.

Nota del Editor:

A decir verdad, la selección en esta ocasión no es mala, pero tampoco es excepcional como en otros meses. Tal parece que, de ser cierta esta información, el único que juego me interesaría descargar es TOEM, ya que esta experiencia indie se ve bastante entretenida.

Vía. Dealabs